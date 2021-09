Coronavirus, individuate 13 “scuole sentinella” per i test salivari: 3 nell’Imperiese

Genova. «Sono 13 gli istituti individuati in Liguria per la campagna di testing nelle cosiddette “scuole sentinella” (primarie e secondarie di primo grado) per i test salivari utili a frenare gli eventuali contagi da Coronavirus. La decisione è stata presa al termine del tavolo attivato dagli assessorati alla Scuola e alla Sanità di Regione Liguria, con Alisa e la Direzione scolastica della Liguria. Le fasce di età individuate sono quelle tra i 6 e gli 11 anni e tra i 12 e i 14 anni».

