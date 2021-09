Nervi, arrivano cartelli e semafori per la nuova Ztl. Insorgono i commercianti: “Vogliamo chiarezza”

Genova. Asfaltature completate, nuovi cartelli già installati in attesa di essere scoperti e la messa in funzione del nuovo impianto semaforico tra via Campostano e l’Aurelia. Se tre indizi fanno una prova, allora vuol dire che la nuova ztl di Nervi è alle porte. Questa la conclusione a cui sono arrivati i commercianti e residenti di Nervi che in queste ore si stanno mobilitando per capire il futuro del traffico, ma anche del commercio, della delegazione dell’estremo levante genovese.

