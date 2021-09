Riforma catasto, Benveduti: “Totale contrarierà per una misura che potrebbe far impennare qualsiasi tipo di tassazione”

Genova. “Il tema fiscale è uno degli elementi essenziali per una qualsiasi idea di rilancio economico, specie dopo questo periodo di pandemia. Da sempre invochiamo un alleggerimento, per rendere disponibili risorse per lo sviluppo e la semplificazione di norme e procedure. E invece la sinistra ipotizza una riforma degli estimi catastali, volgarmente detta “patrimoniale”, che finirebbe per pesare sulle spalle delle famiglie italiane, colpendo nuovamente la casa, bersaglio preferito per questo tipo di operazioni da Monti in poi”. È il commento dell’assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti.

