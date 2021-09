Serie D, Coppa Italia: in campo Sanremese e Imperia

Genova. Dopo il turno preliminare andato in scena lo scorso 12 settembre la Coppa Italia serie D è pronta a vivere un’altra giornata di grandi sfide con le partite del primo turno in programma mercoledì 22 settembre alle 15. Scendono in campo le 44 squadre vincenti il preliminare insieme agli 84 sodalizi aventi diritto. 60 partite di sola andata sulle 64 in programma, due i posticipi, Recanatese-Castelfidardo si è già giocata, rinviato il preliminare Chieti-Sambenedettese, in caso di parità al termine di 90’ saranno i tiri di rigore a sancire le squadre qualificate ai 32esimi. Lo annuncia la Lnd.

