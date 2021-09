Alstom punta al trasporto sostenibile per il rilancio della Bombardier di Vado Ligure

Vado Ligure. Si è svolto oggi l’incontro con Alstom per la presentazione del piano strategico per il sito di Vado Ligure. La missione industriale presentata dal management italiano del Gruppo si fonda su tre principali attività: produzione delle locomotive DC3 per il mercato italiano, produzione delle power car per i treni ad idrogeno per il mercato europeo, service e grande manutenzione per treni ad alta velocità e treni regionali.

