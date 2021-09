Assemblea di Confindustria, Campomenosi: “Bene non alzare le tasse e di aiutare le famiglie e i più deboli”

Liguria. “Sono state espresse le preoccupazioni del Governo sul reperimento delle materie prime e sui costi dell’energia che stanno già provocando ricadute negative dirette su imprese e famiglie. Di questi temi mi sto occupando in prima persona sia nel mio lavoro in Europa sia nel costante dialogo con le rappresentanze delle imprese. Il Presidente del Consiglio ha espresso chiaramente la volontà, condivisa e chiesta a gran voce dalla Lega, di non alzare le tasse e di aiutare le famiglie e i più deboli”. Così in una nota Marco Campomenosi, Capodelegazione della Lega al Parlamento Europeo, a margine dell’Assemblea 2021 di Confindustria a cui ha partecipato a Roma.

