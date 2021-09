Imperia, inserimento lavorativo di persone con disabilità: firmato protocollo d’intesa tra Regione Liguria, Inail e Anmil

Imperia. Rinnovata la sottoscrizione dell’accordo operativo territoriale per la provincia di Imperia tra Regione Liguria, Direzione Territoriale di Savona e Imperia (sede di Imperia) INAIL e Sezione Territoriale di Imperia ANMIL, in attuazione del protocollo di intesa in materia di reinserimento e integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro.

... » Leggi tutto