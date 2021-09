Liguria penultima in Italia per vaccini agli adolescenti: quasi il 40% senza la prima dose

Genova. La Liguria è al penultimo posto in Italia per vaccini somministrati agli adolescenti nella fascia 12-19 anni. Il dato arriva dall’ultimo report settimanale della fondazione Gimbe: il 39,7% dei ragazzi non ha ricevuto nemmeno una dose, percentuale che vale un’ulteriore discesa in classifica rispetto alla settimana scorsa, con la provincia autonoma di Bolzano (52,2%) a conservare il primato negativo.

