Sanremo. «Coltivare i talenti» è questa la parola d’ordine che ha ispirato Mr Fijodor, artista imperiese specializzato in murales, nel realizzare il graffito di Area Sanremo 2021. Ed è per questo che i musicisti dipinti a bomboletta spray sul cartellone che capeggia vicino al campo si basket di corso Cavallotti, sono rappresentati come piante che devono crescere.

