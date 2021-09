Imperia, riapre il campo di atletica leggera di borgo Prino: al via l’attività della Maurina Olio Carli

Imperia. Inizia la stagione agonistica 2021-2022. Dopo la ristrutturazione, riapre il campo di atletica leggera di borgo Prino. La Maurina Olio Carli finalmente ha di nuovo un impianto all’avanguardia per poter ripartire con l’attività in pista e far crescere i propri atleti. Molti i progetti e i lavori in cantiere: il primo evento è già martedì 28 settembre, alle 17, con “Inizia l’Atletica Leggera”, dedicato ai più piccoli.

... » Leggi tutto