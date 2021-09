Improvviso stop ai lavori per la contestata antenna sui Pini del Rosso

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, continuano le problematiche per l’installazione dell’antenna ai Pini del Rosso; con lo stupore di addetti ai lavori e cittadini, questa mattina, a seguito di un sopralluogo effettuato dai tecnici del comune insieme con esponenti della Guardia Forestale, è giunta la comunicazione che il responsabile edilizia privata, urbanistica e demanio del comune di Diano Marina, ha disposto un’ordinanza di sospensione lavori per la pratica edilizia relativa alla nuova antenna in costruzione in zona Pini del Rosso.

