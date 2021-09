Intibrikki Mtb Experience, alla scoperta del Ponente in mountain bike

Imperia. Intibrikki Mtb Experience, in collaborazione con alcune aziende di Cia Imperia, realizzerà un evento di mountain bike il 9 e il 10 ottobre con lo scopo di unire sport, natura e cultura locale. Le due giornate si svolgeranno su percorsi differenti studiati appositamente per collegare le diverse aziende con strade panoramiche e suggestive. Si alterneranno tratti sterrati e sentieri a strade poco trafficate per godersi la pedalata tra suoni, colori e profumi della natura. Il ritrovo sarà presso la spianata di Borgo Peri di Oneglia.

