Libro vecchio fa buon brodo

Siamo in un’epoca che ama il vintage, che guarda indietro trovando ottimi spunti, quando non proprio dei plagi. Per quanto riguarda i libri scavare nel passato può dimostrarsi un’arma a doppio taglio: metterci in contatto con le nostre radici, con grandi che vale la pena leggere senza il giogo dell’obbligo che la scuola c’impone, ma, d’altro canto, rischiamo di trovare testi che non sono invecchiati bene- che sono solo “vecchi” – o incastonati in un’era che non ci appartiene più e quindi alieni al nostro gusto. Questo non vale per tutti, ovviamente, e cerchiamo di vedere se questi tre vecchi libri riescono comunque a creare un brodo saporito.

