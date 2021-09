Loano 2021, Piccinini: “Da Lettieri proclami sempre uguali, noi lavoriamo per trasformare i buoni propositi in realtà”

Loano. “Secondo lo scrittore americano Denis Waitley ‘il valore è in chi fa, non nel proposito’. Leggiamo i proclami del candidato sindaco Lettieri sui temi più scottanti e tipici di una campagna elettorale. Proclami sempre uguali, anche perché dopo i vari ‘faremo’ delle passate tornate elettorali (l’ultima ha espresso l’amministrazione uscente), i problemi sono sempre lì, sempre gli stessi, solo un po’ più grandi. Giacomo Piccinini sicuramente è un uomo portato più per l’azione anziché per le parole”. Lo fanno sapere, in una nota, dalla lista in corsa alle prossime elezioni amministrative loanesi “Nuova Grande Loano”.

... » Leggi tutto