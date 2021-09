Pagliacci in realtà aumentata e Sull’essere angeli, due debutti inediti per il Teatro Carlo Felice

Genova. Un’opera di un compositore vivente e uno tra i titoli italiani più celebri al mondo per il debutto di stagione del Teatro Carlo Felice. Il dittico Sull’essere angeli e Pagliacci è un unicum nel panorama nostrano. Una prima assoluta che mescola diverse arti performative. Sull’essere angeli di Francesco Filidei, è proposta in una nuova versione rispetto alla composizione per flauto e orchestra eseguita in prima assoluta nel 2017. Pagliacci avrà un supporto di realtà aumentata che renderà l’opera completamente nuova. Il nuovo allestimento va in scena venerdì 8 ottobre alle 20 con repliche il 10, 15, 16 e 17 ottobre.

