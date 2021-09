Tennis Club Solaro, record di partecipanti alla “Volée Cup”: il torneo tennistico giovanile dedicato a Giuseppe Fassola

Sanremo. Domenica 29 agosto sui campi del Tennis Club Solaro si è conclusa la V edizione della “Volée Cup” Torneo Tennistico Giovanile dedicato a Giuseppe Fassola fondatore del centro sportivo Solaro Sporting. Anche quest’anno si è registrato il numero record di partecipanti arrivati da più parti d’Italia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Lazio, Puglia, tanto da compilare tabelloni per sette categorie differenti tra under 10 ed under 16 maschile e femminile.

... » Leggi tutto