Genoa-Verona: la partita emblematica per mostrare a 777 Partners cos’è il Grifone

Genova. La nuova proprietà 777 Partners ha avuto un assaggio di cosa significhi “essere” il Genoa. Partita più emblematica probabilmente non poteva esserci: dall’inferno dello 0-2 al paradiso del 3-2, per poi avere una nuova doccia con il pareggio di Kalinic in pieno recupero. Un pareggio che, se non ci fosse stata quella rimonta incredibile con il sorpasso, saprebbe di punto guadagnato, ma una volta assaporato il gusto della possibile vittoria c’è quasi rammarico in casa Genoa.

