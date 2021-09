Promozione, Girone A: spicca Praese-Legino, Soccer Borghetto alla ricerca del riscatto

Imperia/Savona/Genova. Sono queste le tre province rappresentate dalle squadre pronte a scendere in campo per la terza giornata del campionato di Promozione 2021/2022 (Girone A), questo in una stagione iniziata da due weekend all’insegna di gol e spettacolo. Dando un rapido sguardo alla classifica sarebbe impossibile non segnalare la partenza sprint delle compagini genovesi a discapito proprio delle savonesi, un trend che il Legino (lo scorso turno di riposo) spera di invertire tentando di sbancare il Ferrando Baciccia di Prà.

