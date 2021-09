Sanremo, in tanti allo screening sul tumore al colon

Sanremo. Grande partecipazione questa mattina in via Escoffier per il gazebo informativo nell’ambito della prevenzione contro il tumore al colon, con la consegna del kit per la ricerca di sangue occulto nelle feci. L’iniziativa porta la firma dei Club Rotary Sanremo, Sanremo Hanbury e Imperia, insieme ad Asl1, Croce Rossa Italiana e Confesercenti e ha la mission di sensibilizzare la popolazione tra i 50 ed i 69 anni ad effettuare un controllo medico: infatti il tumore al colon retto, rappresenta nei paesi occidentali la seconda neoplasia per incidenza, dopo il polmone nell’uomo e la mammella per la donna.

