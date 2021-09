Sanremo. Svelati i nomi dei sette sanremesi che riceveranno i “Premi San Romolo” per essersi distinti a favore della comunità in diversi campi, come imprenditoria, sport, cultura e impegno civile. I riconoscenti verranno assegnati il prossimo 13 ottobre in occasione della festa patronale.

