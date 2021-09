Serie D, vittoria casalinga per la Sanremese: battuto il Vado

Sanremo. In una domenica instabile, tipicamente autunnale, la Sanremese fa il suo esordio al Comunale che riapre i battenti al pubblico, anche se solo in Gradinata: l’avversario di giornata è il Vado di mister Solari e dei due ex Costantini e Lo Bosco. Rispetto al derby vittorioso di Coppa Italia, mister Andreoletti ripresenta l’undici che ha pareggiato a Caronno: davanti al portiere Bohli la difesa a quattro è composta da Nouri e Acquistapace sulle corsie laterali, Mikhaylovskiy e Bregliano sono i due centrali; in mediana Gemignani funge da regista, con ai suoi lati Gagliardi e Larotonda; in avanti formano il tridente Ferrari, Anastasia e Scalzi.

