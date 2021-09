Borghetto Santo Spirito. Classe 2002, 19 anni compiuti a luglio, Simone Staltari era il più giovane tra i ventidue giocatori scesi inizialmente in campo oggi. E, al 41° minuto del secondo tempo, è stato lui a mettere in rete il pallone che ha consentito al Soccer Borghetto di battere il Borzoli per 2 a 1 nella partita valevole per la terza giornata del campionato di Promozione.

... » Leggi tutto