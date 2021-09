Cervo. Dopo la riqualificazione del sottopasso della ex ferrovia, diventato un acquario a cielo aperto grazie alla fantasia di Maurizio Taggiasco ed Elisabetta Colombo, in arte Jori e Gioia, gli street artist sono tornati a Cervo per dare colore e divertimento al cortile della scuola, dove è stato realizzato un “giardino didattico”.

... » Leggi tutto