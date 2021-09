Ospedaletti, blasfemia nella chiesa del Cristo Risorto: donna bestemmia contro le campane

Ospedaletti. Bestemmie in segno di protesta per il suono delle campane. Succede a Ospedaletti dove domenica, per denunciare la blasfemia che da tempo coinvolge la chiesa del Cristo Risorto, il parrocco don Michele Da Silva al termine della santa messa ha distribuito ai fedeli l’ultimo numero del bollettino parrocchiale dal titolo “Le campane che dovrebbero attirarci a Dio attirano le bestemmie”.

