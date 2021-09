Ventimiglia, il mercatino in via Aprosio è un successo. Vicesindaco Bertolucci: «Ora pensiamo al Natale»

Ventimiglia. Profonda soddisfazione per il vicesindaco e assessore al commercio Simone Bertolucci per la riuscita del primo mercatino del brocante nella nuova pedonale di via Aprosio, nel cuore di Ventimiglia. L’evento dello scorso weekend ha portato centinaia di persone a passeggiare in via Aprosio, che per la prima volta dalla sua pedonalizzazione ha ospitato le bancarelle del brocante, dimostrando di essere una location perfetta per i mercatini.

