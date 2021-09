Gaslini al sesto posto nella classifica delle aziende sanitarie dove si lavora meglio in Italia

Genova. L’ospedale pediatrico genovese Giannina Gaslini è nella top ten – 6° posto dell’Italy’s Best Employers 2022 – delle aziende sanitarie come miglior datore di lavoro, secondo l’indagine svolta dalla società di ricerca internazionale Statista – piattaforma digitale che raccoglie ed elabora dati economici, in partnership con il Corriere della Sera – che ha selezionato le aziende più apprezzate dai lavoratori a livello nazionale, per condizioni organizzative, propensione al dialogo e alla flessibilità.

