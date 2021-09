Loano 2021, Lettieri e lo sport: “Manifestazioni di grande richiamo, ma anche sinergia tra associazioni e mondo della scuola”

Loano. “Loano è ‘Città dello sport’ e ‘Comune europeo dello sport’. Per valorizzare questi due riconoscimenti organizzeremo (direttamente come Comune e in collaborazione con le associazioni sportive locali) manifestazioni di grande richiamo. Tutti gli sport avranno la stessa attenzione”. Lo afferma Luca Lettieri, candidato Sindaco di Loano con la lista “perLOANO – Lettieri Sindaco”, presentando i propri progetti in ambito sportivo.

... » Leggi tutto