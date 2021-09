Metropolitana, il Comune compra le aree per il prolungamento a Martinez (ma non tutte)

Genova. La metropolitana di Genova fa rotta verso piazza Martinez. L’ultimo ostacolo alla partenza vera e propria del cantiere è caduto oggi grazie all’approvazione in Consiglio comunale, col voto favorevole della maggioranza di centrodestra e di Italia Viva, della delibera con cui il Comune stabilisce di acquisire da Rfi per oltre un milione di euro (circa il 10% in più della valutazione dell’Agenzia delle entrate) le aree comprese tra la stazione Brignole e il ponte di Terralba. Aree che tuttavia hanno un’estensione inferiore rispetto a quelle contemplate dal progetto definitivo già approvato.

... » Leggi tutto