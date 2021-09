Genova. “Se Draghi deve stare a Palazzo Chigi, non ci deve stare ancora solo un anno perché non serve a niente: deve restare anche la prossima legislatura”. È la posizione del presidente ligure Giovanni Toti mentre si è aperto ormai ufficialmente il toto-Quirinale col nome dell’attuale premier tra quelli più accreditati per la successione di Sergio Mattarella.

