Viabilità: contributi in arrivo per Montalto Carpasio, Molini di Triora e Pontedassio

Genova. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone, ha approvato oggi il programma triennale 2021-2023 e il programma annuale 2021 degli interventi infrastrutturali in materia di viabilità. Nell’ambito del programma relativo all’anno in corso, la Giunta ha assegnato contributi ai Comuni per 1.142.321 euro complessivi, che derivano dall’economia di spesa sui fondi PAR FSC 2007/2013.

