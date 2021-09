Badalucco e Taggia insieme per far uscire località Meosu dall’isolamento, spuntano due nuove soluzioni

Taggia. Dopo un anno sembra avviarsi alla soluzione la travagliata vicenda che ruota attorno alla distruzione di un collegamento fondamentale per una comunità dell’entroterra tabiese. La struttura in questione è il ponte di Meosu, crollato durante la tempesta Alex del 2-3 ottobre scorsi, ad oggi non ancora ricostruito o sostituto. Diversi residenti sono costantemente costretti a improvvisare guadi, carrucole e passerelle per varcare il torrente Argentina. Oltre a loro ci sono anche alcune aziende agricole, nonché qualche turista straniero che lì ha la casa vacanze, tutti nelle stesse condizioni.

