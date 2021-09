Roma. Primo impegno della nuova stagione e primo obiettivo centrato per le ragazze del Bogliasco 1951. Come richiesto esplicitamente dal loro tecnico Mario Sinatra, le biancazzurre superano il turno preliminare di Coppa Italia nel raggruppamento di Ostia strappando il pass per la final six della competizione in programma il prossimo marzo.

