Encefalopatia epatica, giovedì 30 settembre webinar formativo della Asl3

Genova. Si svolgerà domani, giovedì 30 settembre – a partire dalle 14 in modalità webinar – il corso “Encefalopatia Epatica: appropriatezza diagnostico-terapeutica e formazione del caregiver per la continuità assistenziale”. “La cirrosi epatica – spiega il dott. Gianni Testino, coordinatore Centro alcologico regionale e direttore della struttura Patologia delle Dipendenze ed Epatologia – è la settima causa di morte in Liguria. La sua complicanza più gravosa sul sistema socio sanitario è l’Encefalopatia Epatica (EE), una condizione clinica complessa che ha un forte impatto sulla vita di chi ne è affetto e sulle famiglie.

