Gestione parcheggi a Ventimiglia, la ditta Colombo punta all’affidamento transitorio. Il Comune si affida a un legale

Ventimiglia. Il Comune di Ventimiglia ha affidato all’avvocato Mauro Vallerga di Genova l’incarico di consulenza ed assistenza stragiudiziale dell’Ente, come si legge nella determina firmata dal segretario generale Monica Di Marco, «per un parere di precontenzioso ed un supporto di consulenza gestionale relativamente ad alcuni aspetti legali inerenti alla gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento».

