Ravera e Rossi (Sinistra per Savona): “Dichiarazioni di Toti da monarchia feudale, segno di arroganza pericolosa”

Savona. “Le dichiarazioni rilasciate dal presidente Toti al termine della campagna elettorale del candidato Schirru sono particolarmente preoccupanti, non tanto per il neanche tanto velato ricatto verso una futura amministrazione savonese non di destra, quanto per la rozzezza della visione del potere, visione che un laureato in scienze politiche non dovrebbe permettersi”. Ne sono convinti Marco Ravera e Claudia Rossi, candidati di “Sinistra per Savona” a sostegno di Marco Russo.

