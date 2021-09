Recco. Ammonta a circa 550mila euro il finanziamento statale destinato al Comune di Recco. Fondi che saranno investiti per la messa in sicurezza di zone specifiche del territorio frazionale, in questo momento più esposte al rischio di dissesto idrogeologico e di frana, o che sono già state oggetto di problemi non ancora risolti.

