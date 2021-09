Vaccino Covid, Locatelli: “Terza dose anche a soggetti giovani e sani? È tutto fuorché scontata”

Liguria. Chi dovrà sottoporsi alla terza dose? Sono già partite le vaccinazioni per la categoria degli ultrafragili, a breve si passerà ad over 80 e ospiti delle Rsa e poi probabilmente ai sanitari più a rischio contagio. Ma verrà anche il turno dei soggetti giovani e sani? “È tutto fuorché scontato“. A precisarlo è il presidente dell’Istituto superiore di sanità Franco Locatelli, ospite a Genova del Meet in Italy for Life Sciences ai Magazzini del Cotone.

