Genova. “Dico con estrema chiarezza che per quello che riguarda i soggetti sani e giovani è tutto fuorché scontato che si debba andare verso una terza dose“. La precisazione arriva dal presidente dell’Istituto superiore di sanità Franco Locatelli ospite a Genova del Meet in Italy for Life Sciences ai Magazzini del Cotone.

