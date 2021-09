Autostrade, Crucioli e Morra: “Lo Stato nasconde le carte, rischio patteggiamento per ponte Morandi”

Genova. L’avvocatura dello Stato nega l’accesso agli atti sull’accordo per l’acquisizione di Autostrade da parte del consorzio guidato da Cdp. A denunciarlo a Genova è Mattia Crucioli, senatore di L’alternativa c’è ex M5s, insieme al compagno di partito Nicola Morra, presidente della commissione parlamentare Antimafia. Una “cappa di omertà“, la definisce Crucioli, che si legherebbe direttamente al processo per il crollo di ponte Morandi con l’obiettivo di arrivare a un patteggiamento, cioè “un accordicchio per non ledere gli accordi del contratto”.

