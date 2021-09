Banca del Latte Umano Donato di Regione Liguria: raccolti 110 litri per 80 prematuri

Genova. Durante la “Settimana per l’Allattamento Materno” (SAM) dall’1 al 7 di ottobre tutti gli anni, uniscono le loro forze i promotori dell’allattamento materno, governi ed enti, per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di questo gesto, tra i quali il WABA World Alliance for Breastfeeding Action, l’OMS e l’UNICEF. Gli innumerevoli benefici dell’allattamento materno sono risaputi: esso fornisce infatti non solo tutti i nutrienti di cui un neonato ha bisogno, ma protegge anche dalle malattie più comuni e favorisce lo sviluppo sensoriale e cognitivo dei bambini. La Banca del Latte Umano Donato (BLUD) della Regione Liguria sita presso l’Istituto Giannina Gaslini ha iniziato dall’8 marzo il suo percorso per la raccolta, il trattamento, la conservazione e la distribuzione del latte umano donato.

