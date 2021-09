Diano Marina, il comandante Franco Mistretta va in pensione: l’omaggio del Sulpl

Diano Marina. Il Sulpl (sindacato unitario lavoratori polizia locale) rende omaggio all’avvenuto pensionamento del commissario Franco Mistretta, comandante della polizia locale di Diano Marina, attraverso il portavoce provinciale imperiese Fabio Delucchi: «A nome di tutta la struttura regionale e provinciale, desideriamo ringraziare il comandante Mistretta per l’encomiabile servizio che ha reso in tutti questi anni alla collettività dando lustro non solo al corpo della polizia locale di Diano Marina ma a tutta la categoria. E’ sicuramente una sensazione strana quella che proveremo nei prossimi giorni non vedendo più al timone del comando Franco Mistretta. Da un lato dopo quarant’anni di onorato servizio era inevitabile, oltre che pienamente meritato, il pensionamento ma dall’altra parte si fa davvero fatica a immaginare il corpo della polizia locale di Diano Marina senza la figura del commissario Mistretta per tutto quello che ha rappresentato per la sua città, per i colleghi, per la cittadinanza: un vero e proprio punto di riferimento per tutti».

