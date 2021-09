Imperia, sabato 2 ottobre ultimo appuntamento di Pomeriggi Universitari

Imperia. Sabato 2 ottobre alle 17 si svolgerà nella sede della sezione di Imperia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, in Palazzo Guarnieri, in piazza Pagliari 4 a Imperia il terzo ed ultimo appuntamento dell’evento Pomeriggi Universitari, giunto alla XIX edizione, organizzato dalla sezione di Imperia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri in collaborazione con il Polo Universitario Imperiese dell’Università degli Studi di Genova con il patrocinio della Provincia e della Città di Imperia.

