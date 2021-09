Lirosi: “Savona è come Berlino dopo le bombe. Buco bilancio e via Nizza? Fake news”

Savona. “Perché scegliere ancora Franco Lirosi? Con poca approvazione di mia moglie, la risposta è facile. Mi piace, mi è sempre piaciuto impegnarmi. Da giovane quando si è trattato di scegliere uno sport ho scelto di fare l’arbitro di calcio, in banca invece di fare carriera ho scelto di fare il sindacalista. E poi ho iniziato a fare politica aministrativa. Ho obiettivamente una vasta esperienza: ho fatto tante cose e tante altre ce ne sono da fare. Penso di poter essere ancora utile alla città e ai cittadini, ci siamo riavvicinati col partito, mi hanno chiesto di impegnarmi e quindi eccomi qua”. Così Franco Lirosi, candidato consigliere comunale di Savona per il Pd a sostegno di Marco Russo, spiega le ragioni del suo “ritorno in campo” e, soprattutto, i motivi per i quali votarlo. Di nuovo, verrebbe da aggiungere, alla luce della sua vasta esperienza e delle numerose presenze in amministrazione comunale.

