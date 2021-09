Piano Strategico di Mandato 2021-2025, Giacchetta (Cna Liguria): «Non è più come prima»

Genova. «Dobbiamo cogliere l’occasione per cambiare i nostri modelli economici e riorientare il sistema economico in una direzione di maggiore sostenibilità ambientale ed equità sociale. L’ultimo anno e mezzo è stato pesantemente connesso alle difficili fasi della pandemia da Covid-19 e ad un lockdown che, con diverse fasi ed intensità, ha impattato in modo drammatico sull’economia, sul nostro sistema sociale e sulle nostre comunità territoriali. Per questo il nuovo Piano Strategico di Mandato 2021-2025 di CNA assume un doppio significato: non soltanto deve marcare la misura efficace del nostro operare quotidiano in rappresentanza degli interessi degli artigiani, delle piccole e medie imprese e dei professionisti; ma diventa, soprattutto, simbolo della ripartenza dei nostri sistemi economici e, con essi, un rilancio della CNA stessa che deve con coraggio cambiare, saper evolvere e prevedere i nuovi bisogni delle imprese cogliendo tutte le opportunità derivanti da strumenti quali PNRR o altre misure di sostegno all’imprenditoria, per una crescita sostenibile dl punto di vista ambientale ed equa dal punto di vista sociale». Con queste parole il presidente di Cna Liguria Massimo Giacchetta fa il punto sul suo mandato.

... » Leggi tutto