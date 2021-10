Assistenti scolastici, dai sindacati nuova bordata al Comune di Sanremo

Sanremo. «Ad oggi le OO.SS ancora impegnate nella risoluzione della grave problematica legata alla struttura di Casa Serena che coinvolge 110 lavoratori e circa 95 ospiti, si ritrovano a gestirne un’altra di pari gravità. Oggi sarebbe dovuto avvenire il passaggio dei lavoratori occupati da più di 10 anni presso la Cooperativa Nuova Assistenza e assegnati al Servizio ASH del Comune di Sanremo con la qualifica di assistenti scolastici, ma ciò non si è potuto concretizzare per via del diniego da parte della Cooperativa subentrante» – fanno sapere per Cgil Fp T. Tomatis, per Cisl Fisascat M. Scialanc e per Uil Fpl M. Speranza.

