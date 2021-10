La sinistra scende in piazza a Imperia e Sanremo: «Noi stiamo con Mimmo Lucano»

Sanremo. Un nutrito gruppo di persone ha manifestato, oggi pomeriggio in piazza Colombo e a Imperia in piazza Dante, a favore Mimmo Lucano. E’ l’ex sindaco di Riace in Calabria, condannato in primo grado a 13 anni e 2 mesi, quasi il doppio della pena richiesta dal pubblico ministero. L’accusa è quella di associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ai danni dello Stato e dell’Unione europea, concussione e abuso d’ufficio. I fatti risalgono al periodo intorno al 2017 quando, in piena crisi europea per l’immigrazione, aveva accolto 450 tra rifugiati e migranti si sono stabiliti nel piccolo villaggio ionico accanto ai suoi 1800 abitanti.

