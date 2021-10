Savona 2021, Angelo Schirru a due giorni dal voto: “Non prometto miracoli ma massimo impegno”

Savona. “Fare il sindaco per 10 anni? Per ora facciamo i prossimi 5”. E’ con queste parole che il candidato sindaco Angelo Schirru chiude questa sera in Piazza Pertini la sua campagna elettorale (qui la diretta). “Il mio obiettivo non è quello di fare carriera politica, ma di essere utile per la città. Ho accettato questa chiamata che mi è stata fatta tre mesi fa, prima con un po’ di timore”.

