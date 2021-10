Ai giardini Lowe torna il “Bordighera Dog Show”

Bordighera. Tutto è pronto per la seconda edizione di “cani in passerella”, l’expo canina in programma per domenica 3 ottobre ai Giardini Lowe. Come sempre, pronti a rimandare in caso di pioggia, ma questa volta speriamo proprio di no. Anche perché l’anno scorso aveva purtroppo coinciso con la tempesta Alex e i conseguenti disastri a Ventimiglia, con danni enormi e una vittima, oltre a tanti piccoli innocenti del gattile, travolti dalla piena del Roia.

