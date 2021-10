Basket, debutto scintillante in Eurolega per il Roca Team

Principato di Monaco. Buona, buonissima la prima volta del Roca Team in Eurolega, con una vittoria netta ( 75 a 63) contro un Panathinaikos che ad oggi non è certamente all’altezza del suo blasone ma che è pur sempre una squadra tonica e con tanti giocatori di notevole esperienza. Il debutto in Eurolega poteva forse creare qualche problema di troppa emozione o di troppa pressione, ma in realtà queste sensazioni sono servite a rinforzare nel morale la squadra, ad aggiungere determinazione e decisione.

