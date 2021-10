Bilancio estivo di Sanremo On, Berio: «Ottimi risultati, ora lo scatto di qualità»

Sanremo. «Importanti segnali di ripresa, ma c’è ancora da fare per aumentare la qualità del turismo della Città dei Fiori». E’ questo, in estrema sintesi, il bilancio dell’estate tracciato dal presidente della rete d’imprese Sanremo On, nonché ristoratore, Roberto Berio. Il commento arriva al termine della stagione appena trascorsa che ha fatto segnare un boom di prenotazioni negli alberghi, nelle spiagge e nei pubblici esercizi della città matuziana, così come in gran parte della Riviera di Ponente. Un bilancio senza dubbio positivo, ma che – per il presidente di Sanremo On -, «è trainato dalle presenze di una clientela di medio livello, lontana dagli standard di qualità a cui potrebbe ambire una destinazione turistica come Sanremo».

